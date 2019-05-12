Беременная звезда «Дома-2» вышла замуж

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко, находящаяся в интересном положении, вышла замуж. Счастливая будущая мама разместила в Instagram фото с церемонии бракосочетания в московском ЗАГСе, на которых, впрочем, лицо ее новоиспеченного супруга не видно.

Instagram @kolisnichenko_official

Любопытные подписчики стали гадать, кто же стал ее возлюбленным, чьего ребенка она носит под сердцем. В итоге девушка призналась:

«Почему я скрываю лицо моего мужа? 1. Это его пожелание, так как он не публичный человек. 2. У моего мужа️ нет детей от другого брака. 3. Он️ красивый! 4. Мой муж крещеный, русский, православный».

О своей беременности Колисниченко сообщила в феврале, и с тех пор ее страница в соцсети пестрит фотографиями живота уже внушительных размеров.

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Поклонники пожелали молодоженам счастья и рождения здоровенького малыша.

Ранее Колисниченко рассказала, как прогулка на катере на Мальдивах едва не закончилась для нее плачевно.