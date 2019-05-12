Видео: Тереза Мэй вдохновилась успехами английских клубов и сыграла в футбол

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Премьер-министр Великобритании поиграла в мяч с детьми во время своего визита в Мейденхел.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @theresa_may

Тема:
Лига Европы 30 Лига Чемпионов 87

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вдохновившись успехами английских клубов сыграла в мяч с детьми. Это произошло во время ее визита в Мейденхед. Политик опубликовала видео на своей странице в Twitter и заявила, что прошедшая неделя для английского футбола является исторической.

«Это была историческая неделя для английского футбола, с Ливерпулем, „Шпорами“, Арсеналом и Челси, вдохновляющими детей, взрослых, премьер-министров», — написала Тереза Мэй.

B финал Лиги чемпионов прошли «Ливерпуль» и лондонский «Тоттенхэм». В решающем матче Лиги Европы встретятся «Арсенал» и столичный «Челси». Представители одной страны сыграют в финальных матчах впервые в истории главных еврокубков.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — испанскую журналистку нокаутировали футбольным мячом в прямом эфире. Курьезный случай произошел на разминке перед матчем Лиги Европы между испанской «Валенсией» и британским «Арсеналом».

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