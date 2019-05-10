Расписание матчей сборной России на ЧМ по хоккею в Словакии

10 мая в Словакии стартует 83-й по счету чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет на аренах в столице Братиславе и Кошице.

За звание сильнейшей в 2019 году команды будут соревноваться 16 сборных, их поделили на две группы — «А» (Канада, США, Финляндия, Словакия, Дания, Германия, Франция, Великобритания) и «В» (Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Латвия, Италия). Игры будут проходить по круговой системе.

Групповой этап для дружины Ильи Воробьева начнется матчем с Норвегией. 12 мая российские хоккеисты сыграют с австрийцами, 13 мая — с Чехами, 15 мая — с Италией, 18 мая — с Латвией, 19 мая — со Швейцарией, 21 — со Швецией.

В плей-офф турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал состоятся 23, 25 и 26 мая соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о составе сборной России на чемпионат мира в Братиславе.