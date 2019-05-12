Чемпион ОИ-1980 по велоспорту Виктор Манаков умер на 59-м году жизни

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФСВР) Вячеслав Екимов на своей странице в Twitter в воскресенье, 12 мая, сообщил печальную новость для любителей спорта.

На 59-м году жизни умер Чемпион Олимпийских игр 1980 года по велоспорту на треке Виктор Манаков. Информации о причинах скоропостижной смерти пока не сообщается.

Сегодня утром Скоропостижно скончался Олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков. Ушел из жизни отец сыновей Виктора и Максима, мой друг, тренер, учитель и жизнерадостный человек. Соболезнование его супруге Йоланте. RIP Victor u are the one will always be with us! pic.twitter.com/BXxi3yO1sh — Viatcheslav Ekimov (@eki_ekimov) 12 мая 2019 г.

Виктор Манаков получил золото Олимпиады-1980 за победу на дистанции четыре тысячи метров. Кроме этого спортсмен является обладателем золотой, двух серебряных и одной бронзовой медалей ЧМ в гонках преследования, золотым призером Игр доброй воли 1986 года. Его сын Виктор Манаков-младший пошел по стопам отца и к настоящему времени является чемпионом Европы и бронзовым призером ЧМ по велоспорту на треке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о скоропостижной смерти российского журналиста Сергея Доренко. В Воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище должно было состояться прощание, однако оно было отменено полицией из-за семейны споров.