Чемпион ОИ-1980 по велоспорту Виктор Манаков умер на 59-м году жизни

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФСВР) Вячеслав Екимов на своей странице в Twitter в воскресенье, 12 мая, сообщил печальную новость для любителей спорта.

На 59-м году жизни умер Чемпион Олимпийских игр 1980 года по велоспорту на треке Виктор Манаков. Информации о причинах скоропостижной смерти пока не сообщается.

Сегодня утром Скоропостижно скончался Олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков. Ушел из жизни отец сыновей Виктора и Максима, мой друг, тренер, учитель и жизнерадостный человек. Соболезнование его супруге Йоланте. RIP Victor u are the one will always be with us! pic.twitter.com/BXxi3yO1sh