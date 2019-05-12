Иранский генерал пригрозил «ударом в голову» в ответ на силовой шаг США

Бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил об ответе Тегерана на агрессивные действия США, передает телеканал «360».

Командующий КСИР отметил, что если американцы сделают шаг, то последует «удар в голову». Иранские военные заявили, что Тегеран располагает возможностями для адекватного ответа американцам.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности ответить силой на подготовку Ираном «спецоперации» против Вашингтона и его союзников. Для этого американские власти направили в регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».