«Зенит» одержал победу над ЦСКА на домашнем стадионе в рамках Чемпионата России

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Матч в рамках 28-тура закончился со счетом 3:1.

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Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Киреев, instagram@neta_nezvanova, @irina_kirily, @gutieva_alena, @ltpcam, @eleenafox, @dimonkhvostov84

Уже действующий чемпион России — 2019 петербургский «Зенит» порадовал своего главного тренера Сергея Семака и перед вручением ему кубка на домашнем стадионе «Газпром Арена» одержал победу над московским клубом ЦСКА.

Матч в рамках 28-го тура отечественного чемпионата закончился только что в Санкт-Петербургу со счетом 3:1.

Победа для сине-бело-голубых была принципиальной, так как по завершении игры должно состояться торжественное вручение кубка и для петербуржцев выйти в этой игре победителем было делом чести. Кроме того на игре присутствовало почти 61,5 тысяча болельщиков.

Чемпионский кубок «Зенита» прибыл в Петербург — видео

Счет в матче открыли гости. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков на 30-й минуте отправил мяч в ворота хозяев. «Зенит» ответил быстро — на 38-минуте гол в ворота москвичей забил нападающий Себастьян Дриусси. Еще два победных гола в ворота гостей полетели уже во втором тайме. На 62-минуте — отличился полузащитник Эмилиано Ригони, а на 86-й минуте дубль оформил Дриусси.

В следующем туре петербургский «Зенит» сыграет 19 мая с ФК «Ростов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Петербург встречал «Зенит» после объявления петербургского клуба досрочно чемпионом России 2019 года.

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