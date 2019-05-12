Емкости с мыльным веществом стали причиной смертельного ДТП во Владимирской области

Сразу несколько аварий произошло днем в воскресенье, 12 мая, на 250 километре автотрассы М7 «Волга» (Ковровский район Владимирской области). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону, ЧП унесло жизни двух человек, еще девять участников аварий получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, около 16.40 по московскому времени из автомобиля Scania, двигавшегося в сторону Нижнего Новгорода, на встречную полосу движения выпало шесть емкостей с мыльным веществом. В упавший груз врезался автомобиль Kia Rio. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок 2010 года рождения.

Еще через несколько минут, водитель автомобиля Kia Sportadge, двигаясь по той же полосе, что и грузовик Scania, не справился с управлением, вылетел с трассы и опрокинулся. В данном инциденте пострадал один человек.

В 17.10 на этом же участке дороги водитель автомобиля Audi A4 «догнал» впереди идущий грузовик марки Scania. В результате этого ДТП пострадали пять человек, из которых двое — погибли.

К настоящему времени движение на данном участке трассы полностью восстановлено, по факту происшествия проводится проверка.

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