Число сексуальных преступлений в армии США выросло на 38% и побило все рекорды

Из армии Соединенных Штатов (США) приходят печальные новости. Число сексуальных преступлений там, по данным Пентагона, за два года выросло на 38%, побило все рекорды и составило в 2018 году 6053 штуки.

Чаще всего нападают, хотя в это трудно поверить, военные мужского пола на юных военных женского пола, до 20 лет. В итоге сегодня уже каждая восьмая американская воительница, по оценкам Министерства обороны, подвергалась сексуальному насилию. Кстати, если что — в американскую армию обычно идут не от хорошей жизни. А чтобы, рискуя жизнью, заработать себе на университет и вообще на какое-нибудь будущее. Поэтому 56% женщин в армии США — это негритянки и латиноамериканки. А это значит, что рост изнасилований американских женщин-военнослужащих — это еще и рост изнасилований представительниц меньшинств. То есть все совсем плохо.

Внимание, вопрос. В чем причина такой жуткой статистики в стране, которая давно и яростно борется за равенство? Причина банальна как доска — в самой борьбе за равенство, как они его понимают. Если еще в семидесятых годах прошлого века женщины составляли всего 2% состава вооруженных сил США — и это были, естественно, в основном врачи в госпиталях и секретарши в Пентагоне — то потом случилась борьба за равенство. И в действующую армию, в потные палатки, к солдатам, в окопы и в горячие точки начали засылать все больше и больше девушек. Сейчас их 16% среди рядового состава.

И представляете — оказывается, если к здоровенным молодым мужчинам, у которых агрессивность входит в профессиональные качества, на учения, тренировки и в бой подкидывать толпы юных девушек — то учащаются случаи изнасилований. Невероятно, но факт.

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Нас тут интересует один простой аспект. Перед нами клинический случай того, когда высокая идеологическая концепция равенства столкнулась с физической реальностью. И действительность в очередной раз победила фантазию по очкам и нокаутом. Потому что не зря нигде в мире, если есть возможность посылать в бой мужчин, не посылают женщин. И даже там, где всем девушкам положено служить — им положено не от хорошей жизни, а потому, что предполагаемого противника очень уж много.

А вообще — изнасилованных американских военных, конечно, жалко. И непонятно, много ли они навоюют. Но, с другой стороны, армия США — потенциальный противник нашей. Так что ее самоподрыв боеготовности — это, честно говоря, ее проблемы. Для нас главное — не повторять глупости за другими.

Впрочем, широта взглядов американского общества распространилась на многие сферы жизни. Так, секс-меньшинства учат американских детей любить секс-меньшинства.