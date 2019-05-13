Петербург вернул себе звание футбольной столицы

В Северной столице многотысячная армия футбольных фанатов отпраздновала досрочное чемпионство «Зенита». Накануне вечером сине-бело-голубые обыграли московский ЦСКА на домашнем стадионе в рамках Чемпионата России. 3:1. Победа над принципиальным соперником.

Но все же в этом матче главным было не это. Уже после игры состоялось торжественное вручение кубка победителей. Петербургский футбольный клуб получил звание чемпиона России в пятый раз. И теперь переходящий трофей останется у «Зенита» навечно. Петербург вернул себе звание российской футбольной столицы. Подробности грандиозного праздника для болельщиков в видеосюжете Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал о драке футбольных фанатов в Петербурге накануне матча «Зенит» — ЦСКА.