Природные пожары захватывают все новые территории России

Площадь природных пожаров в российских регионах за сутки увеличилась втрое. Горят уже свыше сорока тысяч гектаров леса, в том числе заповедных территорий. Уголовные дела из-за возгораний ежедневно заводятся десятками.

Наиболее серьезная ситуация на Дальнем Востоке. В Иркутской области в тушении пожаров задействована авиация. Ежечасно регистрируются новые очаги. Спасатели и волонтеры круглосуточно дежурят в лесах, пытаясь не пустить огонь к жилым домам. Однако от плотного дыма с масштабных пожарищ ничего не спасает, ядовитая пелена доходит до федеральных трасс и городов.

Огонь захватил и долину реки Гильчин в Амурской области — это место, где гнездятся и кормятся дальневосточные аисты и журавли. Вот кадры, снятые в эпицентре пожара. К счастью, гнездо расположено на большой высоте — на металлической опоре ЛЭП, поэтому этот аист и его птенцы в безопасности.

Режим чрезвычайной ситуации в настоящее время действует на всей территории Курганской области и в Забайкальском крае, в нескольких районах Челябинской и Иркутской областях, Красноярского края и в Республике Тыва. В ближайшее время синоптики обещают дожди, которые должны улучшить обстановку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров в Забайкалье правительство России 7 мая выделило 450 миллионов рублей.