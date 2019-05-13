Пятнадцать научно-образовательных центров мирового уровня появятся в России

, 21:27 Эфирная новость 40

Пять российских регионов станут генераторами идей для бизнеса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Пять российских регионов станут генераторами идей для бизнеса. Всего за три года в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях появятся 15 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Такую амбициозную цель поставил президент в рамках нацпроекта «Наука».

Принцип работы НОЦ напоминает паутину. Есть ядро — университет. Партнеры — вузы в России и за рубежом. Экспериментальные площадки — будь то тундра или рыбзавод. Инновация в кратчайшие сроки проходит путь от микроскопа до массового производства.

«Главная задача НОЦ — создать такую кооперацию, в результате которой получились бы продукты, за которые бы заплатили индустриальные заказчики», — поясняет губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сегодня, в понедельник, 13 мая, дан старт. Начать решили с перенастройки мозгов. О 3D-технологиях, клещах, которые спасут лес, новых видах свиней — в репортаже Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство утвердило меры господдержки научно-образовательных центров и порядок распределения между ними грантов.

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