Шнуров пока не определился, чем займется после роспуска «Ленинграда»

Все, чего хотели, — достигли, больше стремиться некуда. Группировка «Ленинград» прекращает свое существование. Об этом в понедельник, 13 мая, заявил лидер группы Сергей Шнуров. При этом об окончательном роспуске речь не идет. По словам музыканта, за определенный гонорар — не менее 300 тысяч долларов — коллектив готов рассмотреть предложения о концерте. Чем займется далее, Шнуров пока не определился. Более того, он даже не уверен, что останется в музыке.

«Мне б хотелось вот как-то ничем не позаниматься. Это занятие меня прельщает уже давно. Насущности в том, чтобы что-то зарабатывать, как у обычного русского пенсионера, у меня такого, слава богу, нет», — признался музыкант.

Судя по последним тенденциям, не исключено, что Шнуров подастся в политику. Попрощаться с поклонниками участники группировки намерены во время последнего гастрольного тура. Начнется он с Калининграда. К тому же фанатов Ленинграда еще ждет два новых клипа и ряд свежих композиций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Сергей Шнуров мотивирует необходимость роспуска группировки «Ленинград».