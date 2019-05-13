Путин распорядился ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

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По словам главы государства, системы защиты от гиперзвукового оружия должны появится у России раньше, чем оно будет поставлено на вооружение в ведущих странах мира.

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Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин распорядился как можно скорее создать средства защиты от гиперзвукового оружия. Об этом глава государства заявил во время очередного совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса в понедельник, 13 мая.

«Средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул», — сказал Путин.

Также в ходе совещания он отметил, что уровень оснащения современными вооружениями стратегических ядерных сил России на данный момент составляет 82%, что означает серьезное продвижение. Кроме того, в Воздушно-космических силах этот показатель равен 74%, в Воздушно-десантных войсках и Военно-морском флоте — превышает 60%, а в Сухопутных войсках подходит к 50%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва готова применить систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае незаконного вторжения военных сил НАТО на Северный морской путь.

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