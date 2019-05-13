Путин распорядился ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин распорядился как можно скорее создать средства защиты от гиперзвукового оружия. Об этом глава государства заявил во время очередного совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса в понедельник, 13 мая.

«Средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул», — сказал Путин.

Также в ходе совещания он отметил, что уровень оснащения современными вооружениями стратегических ядерных сил России на данный момент составляет 82%, что означает серьезное продвижение. Кроме того, в Воздушно-космических силах этот показатель равен 74%, в Воздушно-десантных войсках и Военно-морском флоте — превышает 60%, а в Сухопутных войсках подходит к 50%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва готова применить систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае незаконного вторжения военных сил НАТО на Северный морской путь.