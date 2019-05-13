Звезда Comedy Woman в кружевном белье посетовала на навязчивых продавцов

Российская актриса Мария Краченко, прославившаяся после участия в проекте Comedy Woman, поделилась на своей странице Instagram кадрами с соблазнительной фотосессии. В своем микроблоге теледива опубликовала снимок, на котором позирует в черном кружевном белье и халате, роковой образ дополняет яркий макияж и, в частности, помада винного оттенка.

Несмотря на то, что фотография сделана не в полный рост, на ней хорошо видны все изгибы тела артистки, которые сразу привлекли внимание ее подписчиков. Многие не удержались от комплиментов и выразили восхищение безупречной фигурой Кравченко.

«Грудь хорошая».

«Огонь».

«Очень красивая», — написали фанаты.

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Впрочем, сама звезда решила сопроводить «горячий» снимок рассуждениями на совершенно отвлеченную тему. В комментарии к публикации она поразмышляла о личном пространстве и раскритиковала продавцов-консультантов, которые не дают клиенту побыть наедине с самим собой.

«Сегодня, пытаясь выбрать и примерить одежду, я была буквально атакована в примерочной вниманием этих самых навязчивых и в упор ничего не слышащих консультирующих продавцов. И по-хорошему не понимают, и нагрубить нельзя», — написала теледива.

Поклонники Кравченко поддержали актрису в ее мнении и поделились историями из собственного опыта.

«При входе в магазин я обычно достаточно громко и резко, но приветливо говорю, что я пришла все сама посмотреть и померить, и точно не постесняюсь спросить о помощи в размере и цвете».

«Абсолютно с Вами согласна! Терпеть не могу такое „желание помочь“! Если я захочу, то сама спрошу то, что меня интересует», — признались фолловеры.

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