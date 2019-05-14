Путин призвал сделать Россию лидером в сфере защиты от гиперзвукового оружия

Россия должна создать средства защиты от гиперзвукового оружия раньше, чем такое оружие появится у других государств. Такую задачу поставил Владимир Путин на совещании, посвященном работе военно-промышленного комплекса. Главными направлениями станут противоракетная оборона и перспективные системы вооружения. Этого требует политическая ситуация в мире.

«Следует учитывать изменения военно-политической обстановки в мире, которые негативно влияют на региональную и глобальную безопасность, имею в виду прежде всего, конечно, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А также целый ряд других факторов. Все это требует от нас последовательного развития перспективных систем вооружения, основанного на прорывных технологиях», — подчеркнул президент России.

В этом году формат встреч, посвященных ОПК, изменили. Проблемы и предложения теперь будут обсуждать не только за столом, а прямо на производстве.

В столице Татарстана Владимир Путин посетил авиазавод имени Горбунова — это филиал «Туполева», где выпускаются стратегические бомбардировщики последнего поколения. Президент осмотрел цеха и пообщался с рабочими. Подробности в видеосюжете Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на 14 мая назначена встреча Владимира Путина и госсекретаря США Майкла Помпео.