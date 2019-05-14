В Праге врачи борются за жизнь главного свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

, 1:25 38

Екатерина Бобкова выпала из окна и находится в состоянии искусственной комы.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 267

Ключевой свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова получила серьезные повореждения в столице Чехии. Как сообщает «Московский комсомолец», девушка выпала из окна. В результате инцидента россиянка получила множественные травмы. В частности, у нее сломаны таз и ребра. У Бобковой также диагностированы контузия легких и внутричерепное кровоизлияние. 11 мая медики ввели пострадавшую в состояние искусственной комы.

По информации издания, девушка находилась в Праге на отдыхе. Родственники и коллеги начали сбор средств на лечение.

Екатерина Бобкова была единственной, кто заступился за водителя Виталия Соловчука, когда возле гостиницы «Пекин» на него набросились спортсмены. Она же была той самой девушкой, которая сидела на коленях у Александра Кокорина в кафе.

В свете последних событий зловещим предзнаменованием выглядит фото, которое Бобкова опубликовала у себя на странице в Instagram 15 апреля.

Instagram @katenkapugovka
По одной из версий, с Екатериной Бобковой случился несчастный случай. Ранее 5-tv.ru сообщал о решении суда в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов резонансного дела о драке в московском кафе и на парковке у гостиницы.
Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 267
13 мая
Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май»
12 мая
Адвокат Кокорина рассказал, станет ли футболист отбывать срок в хозотряде СИЗО
9 мая
Он что умер? — подписчики высмеяли сентиментальный коллаж Аланы Мамаевой
9 мая
Видео: Кокорин и Мамаев могут не доехать до колонии и вскоре выйти на свободу
8 мая
Реакция Кокорина и Мамаева: Футболистов приговорили к реальным срокам
8 мая
«Карающий» стул Кокорина «приговорили» к уничтожению — видео
8 мая
Трансфер «на кичу»: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
8 мая
«Ждем-ждем» — Дзюба будет рад видеть Кокорина в «Зените» после приговора
8 мая
Кокорина и Мамаева доставили в суд для оглашения приговора
8 мая
«Хочу видеть его в команде» — тренер «Зенита» о судьбе Кокорина

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

1:47
«Энергичный партнер»: Головина заподозрили в новом романе
1:25
В Праге врачи борются за жизнь главного свидетеля по делу Кокорина и Мамаева
0:52
Украинский генерал поведал об «операции» катеров у российского порта — видео
0:31
Анастасия Макеева снова разделась на поле с тюльпанами
0:19
Экс-президент США Джимми Картер вместо охоты попал на стол хирурга
0:01
Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности
23:58
Дацик провел тренировочный бой с петербургским депутатом — фото
23:49
Минсельхоз не собирается ограничивать ввоз в РФ продуктов для личных нужд
23:38
«Росомаха или Тургенев?»: Звезда фильма «Чемпион» изменился до неузнаваемости
23:13
В США умерла знаменитая поклонница пластической хирургии актриса Эльза Паттон
22:57
Путин распорядился ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
22:43
Звезда Comedy Woman в кружевном белье посетовала на навязчивых продавцов
22:30
Шнуров пока не определился, чем займется после роспуска «Ленинграда»
22:16
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера
21:56
Климкин выдвинул ультиматум ЕС из-за возможного ослабления санкций против России
21:40
«Слезы на глазах»: Марина Александрова растрогала фанатов, показав лица детей
21:27
Пятнадцать научно-образовательных центров мирового уровня появятся в России
21:15
Число сексуальных преступлений в армии США выросло на 38% и побило все рекорды
20:58
«Все дни проводила на унитазе»: Чехова рассказала, почему развелась с мужем
20:51
Более 100 горняков экстренно эвакуируют из шахты в Кузбассе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Реклама