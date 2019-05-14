В Праге врачи борются за жизнь главного свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Ключевой свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова получила серьезные повореждения в столице Чехии. Как сообщает «Московский комсомолец», девушка выпала из окна. В результате инцидента россиянка получила множественные травмы. В частности, у нее сломаны таз и ребра. У Бобковой также диагностированы контузия легких и внутричерепное кровоизлияние. 11 мая медики ввели пострадавшую в состояние искусственной комы.

По информации издания, девушка находилась в Праге на отдыхе. Родственники и коллеги начали сбор средств на лечение.

Екатерина Бобкова была единственной, кто заступился за водителя Виталия Соловчука, когда возле гостиницы «Пекин» на него набросились спортсмены. Она же была той самой девушкой, которая сидела на коленях у Александра Кокорина в кафе.

В свете последних событий зловещим предзнаменованием выглядит фото, которое Бобкова опубликовала у себя на странице в Instagram 15 апреля.

Instagram @katenkapugovka