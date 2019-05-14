Видео: Более 150 человек эвакуированы из-за пожара в иркутском колледже

Из-за пожара в иркутском машиностроительном техникуме эвакуированы 167 человек — это студенты, три десятка преподавателей и персонал.

Возгорание произошло рано утром во вторник, 14 мая, в подвальном помещении на улице Рабочего штаба. На место прибыли более полусотни пожарных и 14 машин. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали очаг горения. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Что стало причиной происшествия, предстоит установить специалистам. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о природных пожарах, бушующих в Иркутской и Курганской областях. Огонь угрожает нескольким населенным пунктам, люди напуганы и готовятся к эвакуации.