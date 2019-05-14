Стефания Маликова выложила в Instagram две фотографии в необычном образе. На дочери знаменитого певца — юбка расцветки змеиной кожи и блузка с глубоким вырезом. Большая часть подписчиков восхитилась видом Стеши, но нашлись и поборники морали.

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«Как тебе не стыдно так фотографироваться? Еще бы вообще с голой грудью снялась бы»

«Что у Вас с прикусом? Люминиры по размеру не подошли?»

«Чему вы радуетесь? Живет за папины деньги и красуется, страшила!» — пишут в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стефания Маликова пошла на рынок торговать фруктами.