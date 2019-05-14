Что известно о выпавшей из окна свидетельнице по делу Кокорина и Мамаева

Главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова 10 мая выпала из окна в одном из городов Чехии. Как сообщает канал «360», родственники пострадавшей пока не обращались в посольство России в Чешской республике.
По данным дипломатического учреждения, информация о происшествии с Бобковой подтвердилась, но родственники пострадавшей пока не обращались в российское представительство. Также известно, что сейчас Бобкова находится в больнице города Градец-Карлове на северо-востоке Чехии в состоянии искусственной комы.
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Подруга Бобковой сообщила, что родственники пострадавшей только собираются приехать в Чехию и оформляют документы.
Екатерина Бобкова была одним из главных свидетелей по резонансному делу Кокорина и Мамаева. В апреле она давала показания в суде со стороны обвинения.
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