Что известно о выпавшей из окна свидетельнице по делу Кокорина и Мамаева

, 14:04 Видео 380

В посольстве РФ в Чехии рассказали подробности о состоянии Екатерины Бобковой, выпавшей из окна 10 мая.

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Фото, видео: sport.rambler.ru, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 268

Главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова 10 мая выпала из окна в одном из городов Чехии. Как сообщает канал «360», родственники пострадавшей пока не обращались в посольство России в Чешской республике.

По данным дипломатического учреждения, информация о происшествии с Бобковой подтвердилась, но родственники пострадавшей пока не обращались в российское представительство. Также известно, что сейчас Бобкова находится в больнице города Градец-Карлове на северо-востоке Чехии в состоянии искусственной комы.

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Подруга Бобковой сообщила, что родственники пострадавшей только собираются приехать в Чехию и оформляют документы.

Екатерина Бобкова была одним из главных свидетелей по резонансному делу Кокорина и Мамаева. В апреле она давала показания в суде со стороны обвинения. Бобкова была единственной, кто заступился за водителя Виталия Соловчука, когда возле гостиницы «Пекин» на него набросились спортсмены. Она же была той самой девушкой, которая сидела на коленях у Александра Кокорина в кафе.10 мая Бобкова выпала из окна, получив множественные травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что студент из Колумбии выпал из окна и разбился насмерть в Петербурге.

Тема:
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