Трансляция «Евровидения-2019» подверглась атаке хакеров в Израиле

Хакеры взломали израильскую трансляцию «Евровидения». Атака на сайт телеканала KAN прошла во время первого полуфинала — во вторник, 14 мая.

О том, что трансляция была взломана, сообщило издание Reuters со ссылкой на пресс-службу подвергшегося атаке канала. По имеющейся информации, в течение нескольких минут ссылка на прямой эфир была недействительна — вместо нее злоумышленники поместили на ресурс адрес первоисточника, демонстрировавшего агрессивный политический ролик.

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Пользователи, которые в это время надеялись посмотреть выступление участников музыкального конкурса, созерцали на своих мониторах видео, составленное из спутниковых снимков взрывов на территории Израиля. Слайд-шоу сопровождалось тревожной музыкой и текстовыми комментариями, информирующими о том, что в стране «небезопасно».

Однако, как сообщал ранее 5-tv.ru, в настоящее время военные действия между Израилем и сектором Газа временно прекращены. На обеспечение дополнительной безопасности жителей и гостей столицы «Евровидения-2019» Тель-Авива было потрачено несколько миллионов долларов.