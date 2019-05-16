«Конечно, грудь»: соблазнительная Седокова спросила, что больше «лайкают» в сети

Анна Седокова в своем Instagram задается серьезными вопросами — что же на самом деле больше всего лайкают люди. Она спросила об этом подписчиков в посте 16 мая, в нем же Анна пожаловалась, что людям больше нравятся фотографии с отдыха, чем с работы. Для усиления эффекта она добавила снимок в коротких шортах и леопардовом купальнике.
«А у вас что самое „лайкальное“ в ленте? Цветы, котята, дети, купальники, мужчины?» — спросила Седокова.
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Самый популярный комментарий был довольно краток.
«Ну, конечно, грудь», — написала девушка под ником elenbouduen. Седокова иронично ответила ей, что она «недорабатывает» по части фотографий с бюстом.
«Фото со спины, где есть четкие очертания попы или в купальнике»
«Да, однозначно это купальники»
«Путешествия или „голые“ фото»
«Дети, купальники», — ответили пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова порадовала поклонников фото в красных чулках и белье.