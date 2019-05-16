Видео: 17 очагов пожаров зафиксировано в Хабаровском крае

Сообщения с пометкой срочно поступают из Хабаровского края. Там утром резко осложнилась ситуация с лесными пожарами. Полыхает свыше одной тысячи гектаров тайги. Пугающие кадры сняли специалисты авиалесоохраны.

Клубы дыма поднимаются на сотни метров вверх и закрывают горизонт. Ветер гонит пламя в сторону города Советская Гавань. Местные жители уже жалуются на удушающий смог. Все попытки остановить огонь — пока безрезультатны. По официальным данным всего в регионе сейчас зафиксировано 17 очагов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дым от лесных пожаров накрыл целый город в Хабаровском крае. В сети появилось видео, снятое с борта вертолета. На нем стена густого дыма, поднимающаяся от земли, простирается на много километров.