Правительство Петербурга продолжит работу по снижению тарифов на газ и электроэнергию

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По словам главы Северной столицы, уже сейчас удалось серьезно сократить тарифы на теплоснабжение и воду.

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Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Владимир Песня

Глава Петербурга Александр Беглов в четверг, 16 мая, в эфире телеканала «78» рассказал о том, над какими проблемами работает новое правительство города, чтобы облегчить жизнь жителям Северной столицы.

«Мы должны максимально удешевить энергоресурсы, притормозить индексацию тарифов. Это первый этап. Первые результаты у нас уже есть — тарифы на воду планировалось повысить на 12%, в итоге они выросли всего на 7%. Рост тарифов на теплоснабжение удалось сократить с 44-х до 11%, с их заморозкой до 1 июля 2020 года», — подчеркнул градоначальник.

Беглов подчеркнул, что правительство города продолжит работу по индексации тарифов и летом. Глава Петербурга пообещал, что стоимость услуг за потребление газа и электроэнергии будет ниже чем планировалось.

Это не единственное направление работы команды Александра Беглова, призванное улучшить жизнь жителей Северной столицы. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство Петербурга к 2020 году увеличит бюджет на выплату жилищных сертификатов.

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