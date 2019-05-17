Правительство Петербурга продолжит работу по снижению тарифов на газ и электроэнергию

Глава Петербурга Александр Беглов в четверг, 16 мая, в эфире телеканала «78» рассказал о том, над какими проблемами работает новое правительство города, чтобы облегчить жизнь жителям Северной столицы.

«Мы должны максимально удешевить энергоресурсы, притормозить индексацию тарифов. Это первый этап. Первые результаты у нас уже есть — тарифы на воду планировалось повысить на 12%, в итоге они выросли всего на 7%. Рост тарифов на теплоснабжение удалось сократить с 44-х до 11%, с их заморозкой до 1 июля 2020 года», — подчеркнул градоначальник.

Беглов подчеркнул, что правительство города продолжит работу по индексации тарифов и летом. Глава Петербурга пообещал, что стоимость услуг за потребление газа и электроэнергии будет ниже чем планировалось.

Это не единственное направление работы команды Александра Беглова, призванное улучшить жизнь жителей Северной столицы. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство Петербурга к 2020 году увеличит бюджет на выплату жилищных сертификатов.