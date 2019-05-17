Пенсионный фонд России оцифровал трудовые книжки граждан

Пенсионный фонд России полностью оцифровал трудовые книжки граждан сообщает телеканал «360». Электронные трудовые книжки позволяют как работникам, так и отделу кадров проводить все операции в режиме онлайн. Можно узнать, какие записи в книжке делает работодатель, а при устройстве на работу такую книжку можно отправить в электронной форме.

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Законопроект о цифровых трудовых книжках еще не внесен в Госдуму, Минтруда планирует представить проект до 28 июля 2019 года. По планам министерства, полный отказ от бумажных трудовых произойдет к 2021 году. Всем, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021-го, физические копии трудовых книжек выдаваться не будут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд предложил порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров.