Зеленского лишили возможности распустить Раду досрочно

, 11:29 Видео 230

Согласно Конституции Украины, президент может распустить Раду в течение 30 дней после распада коалиции, но не позже чем за полгода до новых выборов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Украинская партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из коалиции с «Блоком Петра Порошенко» в Верховной Раде. Решение о выходе было принято единогласно всеми членами фракции, сообщает страна.ua.

Согласно Конституции Украины, президент может распустить Верховную раду, если в течение 30 дней не сформирована новая парламентская коалиция.

Триумфальное возвращение! Сергей Лазарев эффектно прошел в финал «Евровидения»

Но даже если спикер Рады Андрей Парубий начнет отсчет 30 дней с момента официального объявления о выходе «Народного фронта» из коалиции, у Владимира Зеленского не останется времени для роспуска. По закону, распустить парламент президент может не позднее, чем за шесть месяцев до выборов. Крайний срок для Зеленского, таким образом, истекает 28 мая.

Досрочные выборы невыгодны как для «Народного фронта», так и для «Блока Петра Порошенко», заявляют эксперты. У обеих партий невысокий рейтинг и скорые перевыборы означают для них потерю депутатских мест. Благодаря выходу из коалиции они заблокировали Зеленскому возможность распустить Раду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +6°
64.56
-0.29 72.37
-0.32
Гороскоп на 17 мая: Львы, вы благословлены!

Последние новости

12:45
«А жена не против?» Жидков с Тархановой отдохнули в бане без супругов
12:35
Окончание строительства «Северного потока -2» может быть отложено
12:24
Аллегрова опубликовала редкие фото с дочерью в ее день рождения
12:16
Видео: Какие поручения раздал Путин по итогам форума в Сочи и что уже выполнено
12:05
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Софьи Тыць
11:59
Один человек погиб при взрыве парового котла на базе речфлота под Якутском
11:56
Видео: Журналиста Сергея Доренко проводили в последний путь
11:29
Зеленского лишили возможности распустить Раду досрочно
11:17
Очевидцы сообщают о возгорании в здании РУДН в Москве
11:15
Триумфальное возвращение! Сергей Лазарев эффектно прошел в финал «Евровидения»
11:00
«В грязюке, как слесарь»: Оксимирон пробирается сквозь болото в Удмуртии — видео
10:45
Порошенко подписал указ о проведении инаугурации Зеленского
10:37
Видео: Уилл Смит в роли Купидона воссоединил двух возлюбленных
10:32
Друзья Потапа и Насти Каменских рассказали подробности их свадьбы
10:08
Какие факторы увеличивают риск развития инсульта — эксперты
9:52
Лобода закатила роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери
9:36
Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся к пятой годовщине свадьбы — фото
9:27
Пенсионный фонд России оцифровал трудовые книжки граждан
9:15
«Я жить не хотел»: Александр Михайлов рассказал, как пережил болезненный развод
8:52
В посольстве России рассказали об ответе на новые санкции США

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама