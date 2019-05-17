Зеленского лишили возможности распустить Раду досрочно

Украинская партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из коалиции с «Блоком Петра Порошенко» в Верховной Раде. Решение о выходе было принято единогласно всеми членами фракции, сообщает страна.ua.

Согласно Конституции Украины, президент может распустить Верховную раду, если в течение 30 дней не сформирована новая парламентская коалиция.

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Но даже если спикер Рады Андрей Парубий начнет отсчет 30 дней с момента официального объявления о выходе «Народного фронта» из коалиции, у Владимира Зеленского не останется времени для роспуска. По закону, распустить парламент президент может не позднее, чем за шесть месяцев до выборов. Крайний срок для Зеленского, таким образом, истекает 28 мая.

Досрочные выборы невыгодны как для «Народного фронта», так и для «Блока Петра Порошенко», заявляют эксперты. У обеих партий невысокий рейтинг и скорые перевыборы означают для них потерю депутатских мест. Благодаря выходу из коалиции они заблокировали Зеленскому возможность распустить Раду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского.