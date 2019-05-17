Порошенко и еще 180 чиновникам могут запретить выезд из Украины

Окружной суд Киева открыл производство по делу о запрете на выезд из Незалежной 180 высокопоставленным чиновникам и политикам Украины. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

В заявлении суд просят запретить выезд ряда чиновников и политиков после проведения парламентских выборов в Незалежной, которые назначены на 28 ноября.

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В списке потенциальных «невыездных» — президент Украины Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман. Также упоминаются народные депутаты Рады, члены правительства и судьи Верховного суда.

Окружной суд Киева рассмотрит иск в порядке упрощенного производства, без уведомления участников дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что команда Зеленского поддержала запрет выезда за границу Порошенко и его окружения.