«А жена не против?» Жидков с Тархановой отдохнули в бане без супругов

Популярный российский актер Иван Жидков, известный по фильму «Черная молния», опубликовал на своей странице Instagram провокационное фото из бани. На снимке он изображен в компании актрисы Глафиры Тархановой, прославившейся после съемок в сериале «Измены».

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На снимке покрасневшая после банных процедур звезда позирует в одном полотенце, а рядом стоит артист и широко улыбается в камеру.

Провокационная фотография знаменитостей вызвала всплеск обсуждений в сети. Подписчики Жидкова были удивлены, почему он проводит время не с женой Татьяной Арнтгольц. Фанаты Тархановой тоже подключились к дискуссии. Они отметили, что у актрисы, должно быть, очень спокойный супруг, раз он допускает такие откровенные снимки в компании посторонних мужчин.

«А жена не против, что ты с Глафирой в бане зависаешь?»

«Вот меня бы муж покусал за такое фото, у Глафиры, наверное, очень позитивный муж. Невольно подумаешь: а чем это вы там на гастролях занимаетесь: кафе, рестораны, бани?»

«Хорошая пара!» — написали пользователи.

Instagram @ivantsarevitch1

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глафира Тарханова распрощалась с длинными волосами.