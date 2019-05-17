Глава МИД Германии заявил о договоренности с Россией о членстве в ПАСЕ

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в ходе переговоров с Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ.

«Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы — в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека», — приводит слова Мааса РИА Новости.

Ранее Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) заявил, что все государства должны иметь равный доступ к работе организации. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году участие РФ в сессиях ПАСЕ было ограничено, а российскую делегацию лишили полномочий.

Замглавы международного комитета СовФеда Владимир Джабаров сообщил, что после заявления КМСЕ у России появились основания полагать, что права делегации будут восстановлены и РФ вновь сможет принять участие в работе ПАСЕ. Схожего мнения придерживается глава профильного комитета, Константин Косачев.

«Заявление Комитета министров Совета Европы является важным шагом в правильном направлении », — сказал сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Украины Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России.