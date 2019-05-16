Форвард российской сборной по хоккею Александр Овечкин уберег партнера по команде Евгения Дадонова от травмы.
Инцидент произошел во время матча со сборной Италии, когда Овечкин и Дадонов находились на скамейке запасных. В какой-то момент шайба полетела прямо в лицо Евгения.
Овечкин по-вратарски поймал шайбу на скамейке и спас Дадонова— Подслушано — хоккей (@slysh_hockey) 15 мая 2019 г.
Похоже, он всемогущий 😎 pic.twitter.com/iVWMjo9ubU
Пока остальные хоккеисты пытались увернуться, «Ови» невозмутимо выставил руку и поймал резиновый снаряд. Все произошло в одно мгновение, поэтому пользователи сети удивились молниеносной реакции капитана «Вашингтона». В Петербурге предложили поставить Александра на ворота вместо Андрея Василевского.
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«В принципе, Василевского можно поменять на Овечкина. Саша, кажется, готов», — говорится в сообщении ХК СКА в Twitter.
К слову, поклонники Овечкина по всему миру знают хоккеиста, в том числе, по отсутствующему переднему зубу, который он потерял после матча в НХЛ в далеком 2007 году.
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