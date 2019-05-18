Ким Кардашьян показала новорожденного сына и назвала его имя

В самом знаменитом американском семействе Уэстов-Кардашьян обнародовали имя новорожденного сына и даже показали его фотографию.
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Ким Кардашьян опубликовала в Instagram часть переписки с мужем, на которой видно фотографию Псалома Уэста — именно так нарекли малыша.
«Прекрасный День матери
Появился наш четвертый ребенок
Мы безмерно счастливы
У нас есть все, что нам нужно», — говорится в сообщении Ким.
Имя мальчика, на первый взгляд необычное, вполне объясняется увлечением отца воскресными церковными службами.
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Четвертый ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста появился на свет 9 мая. Тогда пара не стала спешить и показывать своего малыша.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в преддверии рождения мальчика Ким паниковала, что организм суррогатной матери не сможет благополучно выносить дитя.