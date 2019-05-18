Ким Кардашьян показала новорожденного сына и назвала его имя

В самом знаменитом американском семействе Уэстов-Кардашьян обнародовали имя новорожденного сына и даже показали его фотографию.

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Ким Кардашьян опубликовала в Instagram часть переписки с мужем, на которой видно фотографию Псалома Уэста — именно так нарекли малыша.

«Прекрасный День матери

Появился наш четвертый ребенок

Мы безмерно счастливы

У нас есть все, что нам нужно», — говорится в сообщении Ким.

Имя мальчика, на первый взгляд необычное, вполне объясняется увлечением отца воскресными церковными службами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kanye West (@kanyew.est) 24 Фев 2019 в 10:33 PST

Четвертый ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста появился на свет 9 мая. Тогда пара не стала спешить и показывать своего малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в преддверии рождения мальчика Ким паниковала, что организм суррогатной матери не сможет благополучно выносить дитя.