«Пришло время дипломатии»: Венесуэла готова сесть за стол переговоров с США

Власти Венесуэлы готовы сесть за стол переговоров с американскими коллегами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, сделанное в пятницу, 17 мая, в интервью телеканалу TeleSUR.

«Пришло время дипломатии. Мы готовы сесть за стол переговоров», — отметил политик, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях.

Руководитель внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что «США потерпели поражение в своих действиях против Венесуэлы».

Кризис в отношениях Венесуэлы и США обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Порыв молодого политика поддержал президент США Дональд Трамп, признавший Гуайдо «переходным президентом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США прекратили гражданское авиасообщение с Венесуэлой.