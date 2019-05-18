«Лишь бы Урса не орал»: Топалов поделился еще одним способом успокоить ребенка

, 7:41 Видео 457

На видео в Instagram молодые родители исполняют смешной танец перед лежащим в коляске сыном.

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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Влад Топалов позабавил поклонников в Instagram трогательным видео, на котором он с женой Региной Тодоренко на отдыхе в Турции исполняют смешной танец перед коляской с ребенком.

«Просто смешное видео. Папа с мамой развлекают! Как могут. Лишь бы Урса не орал», — пояснил певец.

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Подписчики пришли в восторг от видео, и ролик стремительно набирает просмотры.

«Кому-то повезло с родителями».

«Какие же вы милахи смешные! Обожаю вас!»

«Какие веселые родители! И ребенок будет хороший и веселый, добрый!.

«А он и довольный ножками дрыгает!»

«Какие вы замечательные! Смотришь на вас и настроение сразу поднимается. Настоящая солнечная, добрая семья. Огромного вам и нескончаемого счастья!», — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Топалов рассказал, как успокоил кричащего младенца ласковым мычанием.

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