Пушков назвал главные проблемы Украины после скандального заявления Кучмы

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что истинные причины проблем Украины кроются в огромных претензиях при более чем неказистой действительности. Он посоветовал киевским властям умерить амбиции, после того как экс-глава Незалежной Леонид Кучма обвинил во всех бедах Москву.
17 мая на встрече с литовскими политиками Кучма обвинил Россию в искажении истории Украины. Он также предположил, что оценка личности националиста Степана Бандеры может быть пересмотрена в ближайшее время.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что команда Зеленского приготовила указ о роспуске Рады. Ожидается, что документ, подготовленный командой Владимира Зеленского, будет подписан в день инаугурации.