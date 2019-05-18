Пушков назвал главные проблемы Украины после скандального заявления Кучмы

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что истинные причины проблем Украины кроются в огромных претензиях при более чем неказистой действительности. Он посоветовал киевским властям умерить амбиции, после того как экс-глава Незалежной Леонид Кучма обвинил во всех бедах Москву.

«Кучма не там ищет корни проблемы. Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны. Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина. Простой совет: надо ножки по одежке протягивать», — написал Пушков в Twitter.

17 мая на встрече с литовскими политиками Кучма обвинил Россию в искажении истории Украины. Он также предположил, что оценка личности националиста Степана Бандеры может быть пересмотрена в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что команда Зеленского приготовила указ о роспуске Рады. Ожидается, что документ, подготовленный командой Владимира Зеленского, будет подписан в день инаугурации.