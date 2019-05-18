British Airways прекратила полеты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Авиакомпания British Airways объявила о прекращении полетов в город на Неве и в столицу Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе перевозчика, компании стали невыгодны эти перелеты.

В сообщении говорится, что British Airways сожалеют о своем решении. Так в Петербург из Лондона, например, этот маршрут выполнялся с 1971 года. Но после проведенного специалистами экономического анализа, выяснилось, что для компании этот путь стал коммерчески нецелесообразным.

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По той же причине отменили рейсы из Лондона в Киев.

В British Airways также заявили, что начнут работать с другими авиаперевозчиками, чтобы перебронировать билеты пассажиров, которые уже оформили бронь на поездку.

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