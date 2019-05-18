Российский певец Сергей Лазарев выступил в финале конкурса «Евровидение -2019», который в субботу, 18 мая, проходит в израильском Тель-Авиве. Исполнитель вышел на сцену под номером пять с композицией Scream («Крик» — Прим. ред.). Кстати, трек буквально взорвал чарты 11-ти стран Европы сразу после того, как Лазарев исполнил ее во втором полуфинале.

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Технически сложный и красивый номер Сергея Лазарева зал принял весьма оживленно.

Стоит отметить, что многие соперники российского певца, говоря о его шансах на успех, выразили мнение, что он очень сильный исполнитель, а его песня — крайне необычная для подобного конкурса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финал «Евровидения-2019» начался в Тель-Авиве.