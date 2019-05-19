«Что за поза»: Присевшую на корточки Глюкозу раскритиковали в сети

Певица Глюкоза на своей странице в Instagram опубликовала очередной снимок, который привел ее поклонников в недоумение. А точнее, поза, в которой знаменитость позирует на фото. 32-летняя исполнительница сидит на корточках с томным взглядом в черном наряде и ботфортах.

«In love with Moscow sunsets (Влюблена в московские закаты — в переводе с английского языка — Прим.ред.)», — озаглавила пост Глюкоза.

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Фанаты певицы оставили немало комментариев под неоднозначной, на их взгляд, фотографией.

«Что за поза…»

«А взгляд грустной дворняги…»

«Снова начинается раздевание»

«Поза для осуществления природных потребностей. Смешно», — пишут фанаты Глюкозы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюкозу раскритиковали за откровенный образ. Певица появилась на публике в блузке с огромным вырезом, который насмешил пользователей сети.