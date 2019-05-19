Девять лет спустя: Как изменились герои фильма «Хроники Нарнии»

В 2010 году на экраны вышел фильм «Хроники Нарнии. Покоритель зари» — третья часть знаменитой истории о путешествии четырех детей в фантастическую страну Нарнию. Несмотря на свой не слишком большой бюджет, картина собрала 415 миллионов долларов и вошла в пятерку самых кассовых кинолент за всю историю.

Молодые актеры, исполнившие роли в приключенческом фильме, после съемок стали настоящими звездами. Они обзавелись многомиллионной армией фанатов со всего мира. Поклонники с интересом следили за жизнью знаменитостей, а артисты буквально купались в славе. Сувениры из кинокартины скупались с неимоверной скоростью. Долгое время молодые звезды находились на обложках газет и самых популярных журналов.

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Но спустя некоторое время после выхода киноленты популярность артистов почти полностью сошла на нет. Об их судьбе долго не было ничего не известно.

Однако на днях один из самых известных актеров легендарной трилогии Бен Барнс, исполнивший в кинокартине роль принца Каспиана, опубликовал в Instagram фотографию со своими коллегами по фильму, на которой показал, как звезды изменились за последние несколько лет.

На совместном снимке также запечатлены Джорджи Хенли, Алина Фелан и Уильям Моусли. Судя по подписи к публикации, артисты специально встретились вместе, чтобы отметить десять лет с момента своего знакомства на съемочной площадке.

Фанаты фантастической трилогии не узнали повзрослевших звезд. Они оставили множество комментариев, в которых признались, что их кумиры сильно изменились со временем.

«Неужели эта та самая малышка Люси?»

«Вас не узнать».

«Бен, вы остались настоящим принцем», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились участники «Квартета И» с начала своей дружбы.