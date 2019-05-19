Главный символ самого незабываемого и красочного праздника выпускников — бриг «Россия» — сейчас впервые примеряет ярко-алые паруса. В 2019 году в акватории Невы зрители впервые увидят новый корабль. Сейчас бриг «Россия» находится в Кронштадте и его парусное вооружение готовят к путешествию по основной водной артерии Северной столицы.

Событие действительно знаковое, ведь до этого в мероприятии участвовали «приглашенные» корабли. Так, первым зрители «Алых парусов» увидели фрегат «Штандарт», который являлся копией корабля Петра Первого. Затем в акваторию Невы выходил шведский бриг «Три короны». И вот теперь — совершенно уникальный отечественный двухмачтовый бриг «Россия» примет участие в главном празднике выпускников. Для его создания использовались новаторские методики вкупе со старинными корабельными технологиями.

Алые паруса «России» — это почти 1000 квадратных метров. При выходе в открытое море ветер может разогнать корабль до 9 узлов, что является максимальной скоростью для бригов подобного класса. В это совершенно невозможно поверить, но судну больше 60 лет! Когда-то в прошлом рыболовецкий сейнер — группа активистов из России в 2000-х годах решила вдохнуть в него новую жизнь и переделать в парусник. Кто бы мог тогда представить, что в будущем бриг, который, кстати, является копией корабля XIX, станет главным символом самого яркого и зрелищного праздника — «Алые паруса»!

Пятый канал

Интересная история связана с мачтами «России». Изначально они были полсотни метров в высоту, а с такими габаритами бриг бы просто не прошел под Большим Обуховским мостом. Специально для мероприятия мачты укоротили.



Праздник выпускников «Алые паруса» был возрожден Акционерным Банком «Россия» и Пятым каналом в 2005 году. Проход парусника «Россия» в этом году станет очередным подарком банка для всех петербуржцев и гостей Северной столицы.

Праздник выпускников «Алые паруса» — одно из главных событий петербургского лета. Это грандиозное мероприятие входит во все путеводители по Северной столице и ежегодно становится украшением знаменитых «белых ночей». В момент, когда парусник под алыми парусами проходит по Неве, и без того величественный город преображается. Невероятное представление, незабываемый салют и, конечно, корабль, будто бы сошедший со страниц произведения Александра Грина, навсегда остается в памяти любого, кто стал свидетелем этого красочного зрелища.

До главной ночи петербургских выпускников осталось чуть больше месяца. В ночь на 23 июня парусник «Россия», специально построенный к «Алым парусам-2019», пройдет по Неве.

Празднества, по традиции, состоятся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Ожидается, что «Алые паруса-2019» соберут на улицах Петербурга более 33 тысяч выпускников школ и более 1,5 миллиона петербуржцев и гостей города.