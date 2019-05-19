Женщина упала в шахту лифта в бизнес-центре в Москве

Трагическое ЧП произошло в Москве. Там в бизнес-центре по адресу — улица Коцюбинского, дом 4 — женщина упала в шахту лифта.

Как стало известно 5-tv.ru, 61-летняя пострадавшая Нина У. скончалась до приезда «скорой» помощи.

Как произошла трагедия, и почему женщина оказалась возле шахты, пока неизвестно.

На месте работают следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьника насмерть придавило бетонной плитой на Урале. Известно, что смертельное происшествие случилось в Верхней Пышме Свердловской области. По предварительным данным, 13-летний подросток вместе с компанией друзей пытался перелезть через забор гаражно-строительного кооператива.