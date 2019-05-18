Школьника насмерть придавило бетонной плитой на Урале

На Урале бетонной плитой насмерть придавило школьника. Трагедия произошла в субботу, 18 мая.

Известно, что смертельное происшествие случилось в Верхней Пышме Свердловской области. По предварительным данным, 13-летний подросток вместе с компанией друзей пытался перелезть через забор гаражно-строительного кооператива. В это время одна из секций этого кооператива обрушилась — обломком строения и придавило ребенка.

От полученных травм школьник скончался. В настоящее время по факту трагедии местные следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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