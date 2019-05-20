История за гранью добра и зла произошла в Башкирии. Жителя одной из деревень оштрафовали на нескошенную траву в огороде. В администрации пеняют на режим ЧС — из-за него, мол, пожарные всех тут на уши и подняли.

Работники сельсовета пошли в подворовой обход, вооружившись протоколами. За нарушение противопожарной нормы один из них достался и 65-летнему Виктору Ананьеву, инвалиду первой группы.

Каким образом мужчина без руки и ног должен был убрать траву, если даже передвигается с трудом?! Семен Еремин разбирался в ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инвалид из Анапы проиграл суд, пытаясь взыскать с Бузовой и Баскова миллион.