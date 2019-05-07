Инвалид из Анапы проиграл суд, пытаясь взыскать с Бузовой и Баскова миллион

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Кунцевский суд Москвы отказал Дмитрию Ружникову в удовлетворении иска о недостоверной рекламе.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Ольга Бузова 451

Кунцевский суд Москвы во вторник, 7 мая, отказал в удовлетворении иска по делу о недостоверной рекламе 47-летнему инвалиду первой группы из Анапы Дмитрию Ружникову. Мужчина заявлял, что потерял вложенные в ООО «Кэшбери» 808 тысяч рублей, поддавшись влиянию рекламных роликов, в которых снимались знаменитости — Ольга Бузова и Николай Басков, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Ружников намеревался взыскать более 800 тысяч рублей материального ущерба и 500 тысяч рублей компенсации с ООО «Кэшбери», певца Николая Баскова, поющей телеведущей Ольги Бузовой и сотруднице общества, которой перечислял деньги.

«Суд решил: в удовлетворении искового требования Ружникова к Баскову, Бузовой, ООО „Кэшбери“, Матюгиной о признании сложившихся отношений договором поручительства и о солидарном взыскании средств компенсации морального вреда отказать», — говорится в решении суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Анапы подал в суд на Ольгу Бузову и Николая Баскова. Дмитрий Ружников обвиняет российских звезд в рекламе компании «Кэшбери».

Тема:
Ольга Бузова 451
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