В Армении новый виток массовых протестов. В Ереване сторонники премьер-министра Никола Пашиняна заблокировали входы в здания Конституционного суда и Суда общей юрисдикции. Последний в субботу, 18 мая, освободил бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

Видео: В Киеве состоялась инаугурация Владимира Зеленского

Появились первые кадры с места событий. На них видно, как служащий Конституционного суда пытается попасть на работу через окно, но протестующие ему не дают это сделать, и в итоге, он падает. Однако мужчине помогли встать.

Пока акция протеста проходит мирно, о потасовках и погромах не сообщается. Накануне Никол Пашинян объявил, что в понедельник, 20 мая, «состоится второй и самый главный этап революции».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший президент Армении Кочарян стал жертвой репрессий нового режима.