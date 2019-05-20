Видео: В Шереметьево встретили российских гимнасток, выигравших чемпионат Европы

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Юные россиянки с триумфом выступили на чемпионате Европы в Баку.

Фото, видео: Пятый канал

Встреча сборной России по художественной гимнастике прошла в понедельник, 20 мая, в московском аэропорту Шереметьево. Юные спортсменки с триумфом выступили на чемпионате Европы, прошедшем в Баку, сообщает телеканал «78».

В азербайджанской столице российские спортсменки взяли золото во всех дисциплинах и завоевали три серебряных медали. Отмечается, что особый вклад в победу внесли гимнастки из Петербурга Дина и Арина Аверины. Дина стала пятикратной чемпионкой Европы, показав лучший результат в упражнениях с обручем и лентой, а ее сестре Арине не было равных в упражнениях с мячом и булавой.

В командном многоборье сборная России заняла первое место на пьедестале с результатом 216,225 балла.

Юных спортсменок в столичной воздушной гавани торжественно встречали с цветами родственники и поклонники художественной гимнастики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гимнастка Солдатова победила во всех дисциплинах Кубка вызова в Испании. На соревнованиях по художественной гимнастике в Гвадалахаре отечественной спортсменке не оказалось равных.

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