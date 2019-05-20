«Как проклятие»: Муцениеце сравнила брак с Прилучным с романом Дейнерис и Сноу

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Женщина призналась, что у них с именитым актером непростые отношения.

Фото: Instagram @agataagata

Агата Муцениеце сравнила свою супружескую жизнь с Павлом Прилучным с отношениями персонажей из «Игры Престолов». По мнению актрисы, их брак похож на роман Дейнерис Таргариен и Джона Сноу.

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«Мы как Дейенерис и Джон Сноу: она главная, при этом делает то, что хочет он. Вот и я ужасная бунтарка, но Паша умеет сделать так, что он остается главным», — цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Такую черту характера Прилучного Агата ценит очень высоко. Как признается женщина, во всех предыдущих отношениях мужчины стремились подстроиться под ее непростой характер, поэтому Муцениеце быстро теряла к ним интерес. Однако Павел повел себя иначе — это и покорило сердце девушки. Сама Агата признается, что неоднократно хотела уйти от супруга, но каждый раз решала остаться.

«Когда ты любишь человека, это как проклятие. Ты не можешь уйти. Даже если очень хочешь», — пояснила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце продают загородный дом в связи с переездом.

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