«Акция» — Павел Прилучный продает дом с шикарной скидкой через Instagram

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Шестикомнатный коттедж в охраняемом поселке по сходной цене достанется счастливчику, успевшему купить его до конца июня, объявил актер.

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Фото, видео: Instagram @bugevuge

Звезда телесериалов «Закрытая школа» и «Мажор» Павел Прилучный через Instagram решил избавиться от дома, который ему никогда не нравился.

В объявлении о продаже шестикомнатного особняка, оснащенного системой «умный дом», актер пообещал счастливчику, успевшему купить коттедж до конца июня, огромную скидку.

Дом расположен в охраняемом поселке Деденево. Двухэтажное строение площадью 350 квадратных метров стоит на участке в 14 соток. Стоимость своей загородной недвижимости артист оценил в 20,8 миллиона рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на две машины.

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Как напоминает Teleprogramma.pro, звездная пара Прилучный — Муцениеце не живут в этом доме с лета прошлого года. Тогда же супруги выставили его на продажу за 25 миллионов рублей.

Похоже, что комфортное жилье Павлу Прилучному вообще ни к чему. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором актера «застукали» спящим в чужом авто.

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