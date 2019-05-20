Спасатели наконец сняли мужчину с Эйфелевой башни

Романтическая атмосфера Парижа разрушилась вечером в понедельник, 20 мая. Спасатели уже более четырех часов не могли снять мужчину с главного символа страны — Эйфелевой башни.

Как сообщает местная пресса, мужчина занял позицию на одном из пролетов башни. Просьбы спасательных служб спуститься вниз он игнорировал, помощь в обратной транспортировке отвергал.

На YouTube была запущена трансляция попыток доставить несчастного на землю. По одной из версий, мужчина хотел уйти из жизни, однако вскоре рядом с ним оказался спасатель — неизвестный согласился на переговоры и вскоре спустился. Сама Эйфелева башня все это время была закрыта для посещения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 16 мая Эйфелева башня отметила свой 130-й день рождения.