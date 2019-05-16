Зажигательным «канканом» отметила 130-летие Эйфелева башня в Париже

Париж этой ночью не спал, а отмечал круглую дату своего главного символа. Эйфелеву башню построили 130 лет назад как входные ворота на Всемирную выставку.

И сначала «железная дама» Франции многим не понравилась, ее хотели вскоре снести. Но оставили для передачи радио-, а потом и телесигнала. Сегодня башня считается самой фотографируемой достопримечательностью в мире.

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Кульминацией торжеств стало музыкальное и световое шоу. Лучи прожекторов «станцевали» на железных опорах башни зажигательный канкан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале реставрации одного из символов Санкт-Петербурга — Ростральные колонны. Статуи Волга, Днепр, Нева и Волхов восстановят к осени 2019 года.