Вот откуда эти белые полоски на ногтях! И кальций тут ни при чем

Вы когда-нибудь замечали белые точки или полоски на ногтях? Такие есть у многих.

Существует распространенная версия, что их появление связано с нехваткой кальция в организме. Даже название особое появилось: молочные пятна. С намеком, что надо бы стаканчик-другой питательной жидкости выпить.

Но это миф. Правильное название белой напасти — точечная лейконихия, и обычно это последствие небольшой травмы. Поэтому ничего удивительного, если человек больно вписался в дверь ногой, а спустя день-другой обнаружил на ногтях белые полоски.

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Достаточно совсем небольшой нагрузки: например, лейконихию можно заработать стуча пальцами по столу. При этом образуется белая полоска постепенно, как бы всплывая к поверхности. Поэтому, увидев последствие, не всегда удается вспомнить причину (травму).

Как отмечает The Daily Mirror, лейконихия никак не связана с кальцием, но иногда может указывать на нехватку цинка. Тогда помогут шпинат и фасоль.

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В очень, действительно очень редких случаях обилие белых полосок на ногтях может указывать на малярию, болезнь Ходжкина или серповидно-клеточную анемию. А вот когда действительно пора встревожиться, так это если лейконихия стала тотальной: то есть вся поверхность ногтя побелела. Это может указывать на сердечную болезнь или диабет.

Но самое страшное — линии Ми, это своеобразные поперечные полосы белого цвета. Обычно они появляются при отравлении мышьяком или таллием, крайне опасными ядами.

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