«Крутая флотилия!»: Алла Пугачева устроила детям путешествие на лодках с песней

, 8:37 Видео 385

Видео опубликовал Максим Галкин, находящийся сейчас вдали от семьи.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram видеоприветом от семьи. Сам юморист находится сейчас на гастролях в Израиле; тем временем Алла Борисовна устроила для детей сплав по реке на лодках.

«Делюсь с вами видеоприветом из дома. Алла устроила вчера для детей путешествие по реке. Они счастливы», — написал Галкин.

И действительно, видно, что малыши в восторге. Гарри, как настоящий мужчина, сидит на веслах и гребет вполне уверенно. При этом рассказывает, что у него еще есть велосипед, на котором он «гоняет как на мотоцикле».

А потом Алла Борисовна затягивает знаменитую песню о Стеньке Разине «из-за острова на стрежень», ее подхватывают в других лодках и этот хор звучит над рекой.

«Крутая флотилия! Еще и с песней!»

«Повезло же людям! Попали на open air концерт Примадонны!»

«Наверняка вся рыба наверху собралась. Такой концерт забабахали!»

«Счастливые дети растут у счастливых родителей!»

«Как мы счастливы, что вы счастливы!», — пишут комментаторы.

В конце ролика Гарри возбужденно рассказывает папе, что еще он поймал три рыбы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором пятилетняя Лиза Галкина разъезжает по семейному особняку на детском автомобиле в виде розовой кареты.

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