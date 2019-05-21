«Крутая флотилия!»: Алла Пугачева устроила детям путешествие на лодках с песней

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram видеоприветом от семьи. Сам юморист находится сейчас на гастролях в Израиле; тем временем Алла Борисовна устроила для детей сплав по реке на лодках.
«Делюсь с вами видеоприветом из дома. Алла устроила вчера для детей путешествие по реке. Они счастливы», — написал Галкин.
И действительно, видно, что малыши в восторге. Гарри, как настоящий мужчина, сидит на веслах и гребет вполне уверенно. При этом рассказывает, что у него еще есть велосипед, на котором он «гоняет как на мотоцикле».
А потом Алла Борисовна затягивает знаменитую песню о Стеньке Разине «из-за острова на стрежень», ее подхватывают в других лодках и этот хор звучит над рекой.
«Крутая флотилия! Еще и с песней!»
«Повезло же людям! Попали на open air концерт Примадонны!»
«Наверняка вся рыба наверху собралась. Такой концерт забабахали!»
«Счастливые дети растут у счастливых родителей!»
«Как мы счастливы, что вы счастливы!», — пишут комментаторы.
В конце ролика Гарри возбужденно рассказывает папе, что еще он поймал три рыбы.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором пятилетняя Лиза Галкина разъезжает по семейному особняку на детском автомобиле в виде розовой кареты.